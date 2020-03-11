11 марта – важный день для одного из лучших футболистов современности сразу по нескольким причинам. В этот день ему в очередной раз предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов и, возможно, впервые с сезона-2016/17 вывести парижан в следующий этап. Три года назад Неймар же и породил у «ПСЖ» патологическую боязнь первой стадии плей-офф, выбив парижан с «Барселоной» после 0:4 в первом матче.

Сломать тренд бразилец мог еще в прошлом году, но 6 марта, когда «ПСЖ» принимал «МЮ», травмированный бразилец помочь клубу не смог – французы вылетели из-за нелепого пенальти на последней минуте. Возможно, именно тогда прервалась еще одна серия. Дело в том, что 11 марта день рождения празднует любимая сестра Неймара Рафаэлла.

Пять лет назад не без оснований родилась теория, по которой Неймар специально травмируется к празднику. В 2015-м и 2016-м он схватил недостающие для дисквалификации карточки, в 2017-м сломался в том самом эпичном матче с «ПСЖ», в 2018-м – выбыл из-за травмы пятой плюсневой кости. В 2019 году случился рецидив, поэтому у Неймара опять появился стимул улететь в Бразилию на «восстановление», но этого не произошло. Он ограничился поздравлением сестры в инстаграме, пришел на «Парк де Пренс» и выдал гримасу, ставшую основой для мемов.

Тогда бразильца было натурально жаль. Он повторно повредил плюсну, которая за год до этого лишила его трех месяцев футбола, из-за идиотского отношения защитников к его стилю игры. Это уже была вовсе не нелепая ситуация с подвернутой ногой на ровном месте.

В кубковом матче со «Страсбуром» защитники избивали бразильца, а потом мерзко оправдывались в медиа. «Это стиль Неймара, поэтому он не должен жаловаться, когда получает по ногам, – сказал Антони Гонсалвиш, который окучивал бразильца. – Он великий игрок, но если хочет развлекаться, то мы будем бороться с ним нашим главным оружием. Пусть не ноет». Главный тренер «Страсбура» Тьерри Лоре тогда тоже заступился за игроков: «В их действиях не было ничего злого. Они вершили правосудие. Футбол – это не балет».

Соперники и даже тренеры признали, что справиться с Неймаром в рамках правил почти невозможно. Конечно, Лоре опроверг, что систематические избиения Неймара входили в указания на матч, но вряд ли страсбургские парни рубились просто так. «Радуга (финт с подбрасыванием мяча пятками над головой – Eurosport.ru) – это издевательство над репутацией. Нельзя защищать людей, которые издеваются», – заключил коуч.

Неймар играет в сверхтехничном стиле всю карьеру, и никому не приходило в голову (по крайней мере, никто прямо об этом не говорил) калечить его специально. За стремление обострять игру финтами и дриблингом бразилец платит травмами. За карьеру он пропустил больше 11% матчей из-за различных повреждений. Из-за травм бразилец смотрел со стороны на 60 матчей «ПСЖ» – это почти половина всех игр, в которых он мог выйти на поле.

Из-за травмы плюсневой кости бразилец мог пропустить еще больше. Ее рецидив случается крайне редко и называется в медицине стрессовым перелом (переломом хронической нагрузки). То есть однажды травмированная стопа становится более подверженной новым травмам. Обычно с пятой плюсневой костью такого не происходит (во время операции вставляется винт и костный трансплантат, чтобы кость не сломалась снова), но благодаря агрессии защитников «Страсбура» у Неймара вышло по-другому.

Стиль игры Неймара действительно дискредитирует защитников и заставляет их нервничать. Защитная реакция или осознание того, что за Неймаром все равно не успеть, приводит их к самому простому решению – сделать обидчику больно. Во многом поэтому бразильца часто обвиняют в симуляциях. У него включается своя защитная реакция на удары – лучше упасть раньше, чтобы не получить больнее. Эту мудрость донес Нею отец: «Если не можешь избежать контакта, пусть он случится в воздухе. В воздухе веточка не сломается, ударившись о землю – обязательно погнется».

Неймар, «Боруссия» – «ПСЖ»Getty Images

Актерские способности Неймара – обсуждаемый стереотип, который вышел на пик в 2018-м. После матча с «Ливерпулем», когда Неймар в очередной раз летал над газоном, фанаты долго обсуждали симуляции бразильца, а о его действиях язвительно высказалась даже Елизавета Туктамышева: «За всю карьеру я упала на лед меньше раз, чем Неймар за 90 минут сегодня». Видимо, фигуристка забыла, что футбол – контактный спорт, а вот падениям на лед способствует только их исполнитель.

Смешки над симуляциями Неймара окончательно достали Неймара-старшего, и он раскритиковал мироустройство, которое покалечило его сына: «Последовательные фолы, антифутбол – судьи должны бороться с этим. Это не плач отца, это усталость от сложившейся в футболе системы, от СМИ, некоторых придурковатых экспертов, которые генерируют опросы о том, заслуживает ли Неймар, чтобы его били. Будьте готовы – мой сын, как и всегда, вернется на поле еще сильнее».

И Неймар действительно вернулся еще сильнее. После восстановления от рецидива перелома плюсневой кости в 2018-м он травмировался еще семь раз с разной степенью тяжести, но в 2020-м пропустил всего 13 дней из-за ушиба ребра. В то же время он психологически выдержал обструкцию фанатов «ПСЖ» из-за несостоявшегося трансфера в «Барселону» и вернул их любовь несколькими решающими голами, гениально закольцевав историю со «Страсбуром».

11 марта 2020-го, Неймар не травмирован и не уехал на праздник к сестре. Он заслужил выход в 1/4 финала ЛЧ едва ли не больше всех и даже забил «Боруссии» в гостях в первом матче, чтобы в ответке было чуть проще. Трудные события жизни заставили Неймара пересмотреть ценности, и теперь он принципиально другой футболист – не нытик из стереотипов, а лидер, способный тянуть команду к титулам.

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