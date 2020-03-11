Во вторник не произошло никаких сенсаций: «РБ Лейпциг» и «Аталанта» спокойно завершили начатое и выкинули из ЛЧ «Тоттенхэм» и «Валенсию». Зато в среду точно будет жара: ни одна из команд не обеспечила комфортного преимущества – назвать четвертьфиналистов и фаворитов практически нереально.

Особенно в матче «ПСЖ» и «Боруссии». Дортмундцы способны уколоть любого соперника, тем более при пустом стадионе (минус переполненный «Парк де Пренс» из-за коронавируса). Но у парижан есть куча звезд и выездной гол. Шансы по-прежнему 50 на 50.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Боруссии» не будет травмированных Томаса Дилейни (не играл в 2020-м) и Марко Ройса (в лазарете с начала февраля). Серьезно, но не так, как у «ПСЖ». Томас Тухель не рассчитывает на Андера Эрреру с повреждением мышцы бедра и дисквалифицированных Тома Мёнье и Марко Верратти. И это еще не все. «У Мбаппе ангина. Решим только в среду. Как и по Тьяго Силве, но он уже тренировался», – сокрушался Тухель.

Килиан МбаппеGetty Images

Лицом к лицу

«ПСЖ» ни разу не обыгрывал «Боруссию» (две ничьи и одно поражение).

«Париж» ни разу не проходил в следующий раунд ЛЧ, если уступал в первом матче.

В четырех последних раундах плей-офф «Дортмунд» обязательно попадал в следующую стадию, если побеждал в первой игре.

«Боруссия» ни разу не выигрывала на выезде в плей-офф ЛЧ с 2014-го. Тогда Юрген Клопп удачно свозил команду в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».

Ориентировочные составы

«ПСЖ»

«Боруссия»

Ставки и прогнозы

Победа «ПСЖ»: 1,81

Ничья: 4,40

Победа «Боруссии»: 3,75

Выцепить очевидного фаворита в ответной игре сложно: «ПСЖ» может победить, но с нужной ли разницей? Отсюда плавно вытекает надежная ставка с «обе забьют». Нет сомнений, что Неймар, Анхель ди Мария, Эдинсон Кавани и Мауро Икарди придумают минимум один голик веселой дортмундской обороне. Но и «желто-черные» явно не проведут сухой матч: в 2020-м команда ни разу не уходила с поля без гола, а в 10 последних матчах настреляла 30 банок (в среднем – по три за игру). И вы серьезно верите, что они промолчат в важнейшем матче сезона?

Где смотреть

Матч в прямом эфире покажет «Матч Футбол 1» – начало в 22:50 (мск). Если у вас нет ящика, запрыгивайте на онлайн-трансляцию Eurosport.ru.

Вопрос дня

Кто сыграет в четвертьфинале? Опрос 154 голосов «ПСЖ» «Боруссия»

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