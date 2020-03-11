Среда в ЛЧ будет крайне горячей: ни одна из команд не лишилась шансов на выход в четвертьфинал. Более того – результаты первых встреч оставили больше вопросов, чем дали ответов. Совсем ничего не понятно, что случится на «Энфилде»: «Ливерпуль» проиграл первый матч, но с ничтожно минимальным счетом. Коронавирус не добрался до Ливерпуля, поэтому «Атлетико» заготовлен адок на трибунах.

«Ливерпуль» не проигрывает дома со времен питекантропов, поэтому Диего Симеоне должен придумать дополнительную броню для своего танка. Даже выездной гол может не спасти «индейцев», поэтому сидеть только в обороне не получится. Жарища будет.

Кто посмотрит матч по ТВ

Симеоне может быть спокоен – в его распоряжении почти все бойцы. Под вопросом лишь выход Тома Лемара и Альваро Мораты, но, кажется, с французом и испанцем все в порядке – оба отправились в Ливерпуль вместе с командой.

А вот у «Ливерпуля» проблем намного больше. Речь даже не о травмированных Натаниэле Клайне и Джердане Шачири – повреждение получил ключевой Алиссон. Еще под сомнением появление Джордана Хендерсона и Энди Робертсона, пропустивших последний матч с «Борнмутом». Но Daily Mail утверждает, что оба выйдут в старте.

Сауль Ньигес («Атлетико Мадрид)», Алиссон Беккер («Ливерпуль»)Getty Images

Форма

Поражение в Мадриде запустило смуту в Мерсисайде – три поражения в пяти матчах и две очень натужные победы дома над чахлыми «Вест Хэмом» и «Борнмутом». У Юргена Клоппа что-то сломалось, и Симеоне может этим воспользоваться.

У Чоло было меньше нагрузки, чем у соперника, но облегченный отрезок он провел едва ли лучше. Да, без поражений, но ничьи с «Севильей» (дома) и заплесневелым «Эспаньолом» вряд ли порадовали «индейцев».

Лицом к лицу

«Ливерпуль» выиграл 11 двухматчевых еврокубковых противостояний подряд.

В плей-офф ЛЧ «Ливерпуль» ранее играл против испанских клубов четыре раза и всегда пробивался дальше.

«Ливерпуль» не проигрывает дома в 25 еврокубковых матчах подряд (18 побед и семь ничьих). Последнее поражение на «Энфилде» случилось от «Реала» в 2014-м (0:3).

Прежде «Атлетико» играл в 1/8 финала шесть раз и четырежды пробивался дальше.

В 13 гостевых матчах в Англии у «Атлетико» две победы, семь ничьих и четыре поражения.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»

«Атлетико»

Ставки и прогнозы

Победа «Ливерпуля»: 1,56

Ничья: 4,20

Победа «Атлетико»: 6,58

У букмекеров «Ливерпуль» – по-прежнему безоговорочный фаворит ответного матча. Но последняя форма показывает, что у «красных» не все в порядке. Поражение в Мадриде выбило Клоппа из победной колеи, плюс есть сомнения по форме важнейших Хендерсона и Робертсона. Не забывайте про ключевого Алиссона, который часто выручал в сложный момент. Одна ошибка его преемника может лишить «Ливерпуль» смысла доигрывать сезон.

Симеоне же нечего терять: он уже не борется за Кубок Испании, вылетел из гонки в Примере, и никто не ждет от него победы над «Ливерпулем». Не получится – проиграли действующему чемпиону, получится – сезон спасен, и Чоло снова гений.

Где смотреть

Матч в прямом эфире покажет «Матч! Футбол 1» – начало в 22:50 (мск). Если у вас нет ящика, запрыгивайте на онлайн-трансляцию Eurosport.ru.

Вопрос дня

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