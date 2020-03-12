Голы: Вейналдум 43', Фирмино 94' – Льоренте 97', 105', Мората 120+1'

Что нужно знать: если вчера в Испании «Валенсия» с «Аталантой» сыграли безумный матч, то в Англии сегодня случился великий во всех отношениях. Юрген Клопп и Вирджил ван Дейк после первой игры обещали «Атлетико», что на «Энфилде» их ждет особый дух, аура и другая эзотерика, но в четвертьфинале почему-то сыграют не они.

«Ливерпуль» был лучше на протяжении 94-х минут матча, пробил в перекладину, дважды не забил после бисиклет Садио Мане, но им было не суждено уничтожить гениально игравшего в воротах мадридцев Яна Облака. Да, он пустил дважды, но спас еще на несколько матчей вперед. Нет, на несколько сезонов вперед, потому что это был поистине героический перфоманс.

А потом случился Маркос Льоренте, которого Диего Симеоне во многом против логики выпустил вместо Диего Косты. Паренек сначала наказал за ошибку Адриана и напомнил «Энфилду» о Лорисе Кариусе.

А потом филигранно прикончил интригу ударом под самую штангу.

Добивание и оформление победы от Альваро Мораты были лишь дополнением к низвержению прошлогоднего чемпиона.

Цифры матча: 167. Всего 167 секунд потребовалось Маркосу Льоренте, чтобы прибить «Ливерпуль» после гола Роберто Фирмино.

3. До исторического дубля в ворота Адриана Маркос Льоренте забил в карьере всего три раза, а тут плюхнул дважды за 8 минут.

4. Со старта розыгрыша ЛЧ-2017/18 киперы «Ливерпуля» сделали больше всех ошибок, приведших к голам – три раза косячил Лорис Кариус, а сегодня отличился Адриан.

2,9 – 1,1. Такой счет в матче насчитали статистики – xG отдал бы победу «Ливерпулю», но в футбол играют не цифры.

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Голы: Неймар 28', Бернат 45'

Что нужно знать: «Боруссия» приехала на пустой «Парк де Пренс» со вполне понятной задачей. Немцам нужно было сохранить перевес после первой встречи, поэтому «Дортмунд» довольно легко отдал мяч и территорию хозяевам.

Они довольны быстро придумали, как этим воспользоваться. Если поначалу Роман Бюрки выдавал чудеса не хуже Яна Облака, то совладать с замыканием Неймара после углового не смог.

Потом операцию в конце тайма повторил Бернат, и «Боруссии» стало совсем тяжко.

Люсьен Фавр пытался помочь обмякшей команде заменами, но дортмундцы так и не очнулись. Джан удалился, Холанн потерялся (а футболисты «ПСЖ» его гениально затроллили), дальше пошли парижане.

Цифры матча: 6. «ПСЖ» всего в шестой раз в истории вышел в четвертфинал ЛЧ, но это все равно больше, чем у любого другого французского клуба.

2. Эмре Джан удалился в ЛЧ во второй раз за карьеру. Самое смешное, что первую красную он тоже получил против «ПСЖ» – в марте 2014-го, когда еще играл за «Байер».

Телеграм-канал человека, который, возможно, принес «Ливерпулю» беду

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