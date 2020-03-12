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Фанаты хотели отбить Клоппу пятюню перед матчем – Юрген гневно отчитал их
Немецкий коуч соблюдает меры безопасности.
Главный тренер «Ливерпуля» разозлился на болельщиков перед стартом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
При выходе Клоппа из подтрибунного помещения несколько фанатов протянули ему руки, чтобы отбить пять. Юрген, памятуя о запрете на рукопожатия из-за коронавируса, разразился в адрес болельщиков гневной тирадой.
А вот так Клопп поздоровался с Диего Симеоне. Локотками!
- Ранее Клопп дважды отчитал журналистов за вопросы о коронавирусе: раз, два.
- В первом матче против «Атлетико» «Ливерпуль» уступил со счетом 0:1.
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