Главный тренер «Ливерпуля» разозлился на болельщиков перед стартом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

При выходе Клоппа из подтрибунного помещения несколько фанатов протянули ему руки, чтобы отбить пять. Юрген, памятуя о запрете на рукопожатия из-за коронавируса, разразился в адрес болельщиков гневной тирадой.

А вот так Клопп поздоровался с Диего Симеоне. Локотками!

Ранее Клопп дважды отчитал журналистов за вопросы о коронавирусе: раз, два.

В первом матче против «Атлетико» «Ливерпуль» уступил со счетом 0:1.

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