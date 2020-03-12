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Неймар затроллил Холанна, отпраздновав забитый мяч в фирменном стиле норвежца
Бразилец умеет поддеть соперника.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретились «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия». Команда Томаса Тухеля победила со счетом 2:0.
Счет в игре открыл страйкер парижан Неймар, забивший в ворота Романа Бюрки ударом головой после подачи корнера. После гола Ней сел в позу лотоса – именно так свои голы празднует нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн.
По окончании матча и прохода в 1/4 финала уже весь состав парижан повторил празднование Холанна.
- В первом матче, который прошел в Дортмунде, «Боруссия» победила со счетом 2:1.
- Оба мяча в ворота «ПСЖ» забил как раз Холанн.
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