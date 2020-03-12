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Дикий забег Симеоне к своим трибунам после победного гола Мораты. Безумный Чоло!
Потрясающая ночь на «Энфилде».
«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 3:2.
Победный мяч в ворота команды Юргена Клоппа оформил Альваро Мората на 121-й минуте. После гола Мораты коуч «Атлетико» Диего Симеоне исполнил безумный забег к трибунам со своими поклонниками.
- В первом матче, который прошел в Мадриде, «Атлетико» победил со счетом 1:0.
- Вылетев от «Атлетико», «Ливерпуль» сложил полномочия действующего победителя Лиги чемпионов – в прошлом сезоне «красные» добрались до финала, где прихлопнули «Тоттенхэм» (2:0).
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