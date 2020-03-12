На ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Дортмунд» не пустили болельщиков. «Парк де Пренс» по привычке последнего месяца встречал футболистов тишиной пустых трибун.

Это не помешало фанатам французского клуба прийти к арене. «Париж» позаботился о людях, которые не попали бы на стадион, и предложил поставить гигантский экран с трансляцией. Но городские власти отклонили запрос «Сен-Жермен» – видимо, чтобы избежать массовых собраний и новых очагов заражения коронавирусом. Чуть позднее боссы назвали виновника – это не COVID-19, а телеканал RMC Sport, который выступил против показа матча с их платной частоты.

«ПСЖ» впервые с 2016-го попал в четвертьфинал ЛЧ и совсем не переживает за результат. Даже при пустых трибунах они не останутся одни.

«Пари Сен-Жермен» – «Боруссия» (Дортмунд) – 2:0

«Ливерпуль» вылетел в фееричном матче, а «ПСЖ» наконец-то вышел в четвертьфинал. Итоги среды в ЛЧ

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме