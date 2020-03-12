Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от мадридского «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Для того чтобы пройти дальше, счет 2:1 – это не круто. Да, удар, но не великая проблема. Второй гол был проблемой посерьезнее.

После второго пропущенного мяча ноги немного забились. Все, что казалось естественным в первые 90 минут, стало жестким, кроссы не приносили нужного результата. Нам нужны были кроссы первой волной атаки, как при первом забитом мяче, который получился прекрасным, но парни забывали об этом.

Полностью доволен выступлением, очень тяжело играть с такими командами, как «Атлетико». Не понимаю тот футбол, который они показывают. «Мадрид» мог бы играть в настоящий футбол, а они сидят на своих воротах и бегают в контратаки. Мы, конечно, принимаем это, но сегодня вечером это не кажется правильным.

Осознаю, что я и правда неудачник, особенно когда парни прилагают столько усилий против футболистов мирового класса в команде соперника, которая защищается в две линии по четыре человека.

Знаем, что в последние два сезона у нас были удачные эпизоды в Лиге чемпионов – так и должно быть, чтобы попасть в два финала. Но сегодня в решающие моменты все было против нас», – заявил Клопп во флэш-интервью BT Sport. Его цитирует BBC Sport.

«Ливерпуль» сравнял счет по итогам двух матчей, но уступил «Атлетико» в экстра-таймах – 2:3.

Мадридский клуб владел мячом 29% времени и пробил по воротам 10 раз против 35 у мерсисайдцев.

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