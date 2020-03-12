Еще один голливудский вечер на «Энфилде» подчеркнул простую, но крайне важную истину – в футболе огромную ценность имеет качественный вратарь. Ян Облак проводит посредственный сезон в Ла Лиге, но против «Ливерпуля» выдал типичный перфоманс лучших лет. На его фоне Адриан – даже не достойная замена Алиссону. Бразилец вытащил «Ливерпуль» в прошлогоднем полуфинале с «Барсой», его сменщик – уничтожил шансы на выход в четвертьфинал в этом.

Разница в игре вратарей – пожалуй, единственный аспект, в котором был сильнее «Атлетико». Но даже это намекает на то, с каким преимуществом играл «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа провела идеальный матч против соперника, который довел до идеала фирменный стиль игры. «Ливерпуль» заслужил пройти в следующий раунд еще в основное время.

Сценарно матчи почти не отличались друг от друга. В первом «Атлетико» мог закрыться благодаря голу на второй минуте. В ответном – мог закрыться с первых минут благодаря тому, что изначально имел перевес. Контрастом стали идеи «Ливерпуля» в атаке: хозяева предложили то, чего им остро не хватало в Мадриде.

«Мне понравилось то, как мы использовали треугольники и квадраты слева и справа, как мы передавали мяч, как завершали моменты. Мы хотели подавать первым касанием, и именно так мы забили первый мяч. Мы доставили им больше проблем, чем люди предполагали после первой игры. Усложнить такой команде задачу настолько – это действительно круто», – рассказал Клопп.

Главная задумка Юргена базировалась вокруг движения Алекса Окслейд-Чемберлена. Англичанин вышел на позицию правого центрального полузащитника, но на деле создавал численный перевес на фланге. Окс сыграл гораздо смелее Хендерсона в первом матче – тогда Джордан исполнял аналогичную роль, но в более сдержанной манере.

Cлева – перемещения Хендерсона в первой игре. Справа – перемещения Окслейда во второй. АОЧ больше вовлечен в атакиEurosport

В этом смысле идея Клоппа слегка повторяла тактику «Баварии» из ответной игры с «Атлетико» в 2016 году. Тренировавший «Мюнхен» в тот момент Пеп Гвардиола использовал в роли правого бокс-ту-бокса Томаса Мюллера. Но по факту немец играл второго нападающего и перегружал штрафную вместе с Робертом Левандовским. То есть, и Окслейд-Чемберлен, и Мюллер не были привязаны к своей позиции и постоянно ставили дилемму перед соперником.

Само же движение Окса – копия открываний Кевина де Брёйне в «Сити». Навесы после смещения на правый фланг – любимая фишка бельгийца. За них Кевин даже заслужил сравнения с Дэвидом Бекхэмом. В случае с Оксом пригодился и опыт игры на фланге – Алекс начинал карьеру в качестве крайнего полузащитника, но ушел из «Арсенала», потому что не хотел продолжать карьеру в этом амплуа. Против «Атлетико старые скиллы ему пригодились.

Важно, что рывки Алекс на фланг сопровождались поддержкой партнеров. Во-первых, пространство для рывка ему обеспечивали Мо Салах и Трент Александер-Арнольд. Первый располагался максимально широко, второй – открывался в полуфланге. Обычно они действуют наоборот. Новый сценарий позволял выманивать Ренана Лоди – левый защитник «Атлетико» оставлял свою зону, в которую и врывался Окс.

Во-вторых, возможность доставки мяча в штрафную отлично читал Джорджиньо Вейналдум. Голландец играл на одной линии с Оксом (только левее), но в моменты когда Алекс принимал мячи на фланге, мгновенно врывался в штрафную. Это – еще один тактический бэкграунд, которым воспользовался Клопп. В ПСВ и «Ньюкасле» голландец играл второго нападающего, шикарно чувствовал момент для рывка в штрафную и для своего роста здорово замыкал навесы головой. С сезона-2012/13 у Джини 50 мячей за клубы, из них 16 – со второго этажа. Гол «Атлетико» в этом смысле – не сюрприз, но еще одна отличная работа Юргена.

Окс открывается и принимает мяч на фланге – Вейналдум стартует в штрафнуюEurosport

Снова Окс врывается на фланг – Вейналдум уже в штрафной. Момент закончится голомEurosport

Трудность в чтении таких эпизодов для «Атлетико» заключалась конкретно для опорников. Им приходилось решать – либо уходить за Чемберленом на фланг, но оставлять свою зону, либо прикрывать зону, но оставлять Чемберлена без опеки, из-за чего тот мог свободно подавать.

Первый вариант приводил сразу к двум последствиям. Во-первых, «Ливерпуль» оголял опорную после подборов – там у «Атлетико» не было игрока (либо Томаса, либо Сауля), который уходил за Оксом. Во-вторых, так «Ливерпуль» мог сдерживать контратаки – когда опорную прикрывал кто-то из нападающих (либо Коста, либо Фелиш), «Атлетико» оставался без ресурсов в нападении и прижимался куда сильнее, чем хотел.

Промежуточные решения трансформировались в доминирование «Ливерпуля». Хозяева либо создавали остроту напрямую через навесы, либо – через попытки гостей эти навесы сдержать. За 120 минут «Ливерпуль» навесил 62 раза. Как правило, это означает чрезмерно примитивную игру и дефицит идей в атаке, но у хозяева понимали, как использовать кроссы.

Уже после ухода Чемберлена его роль взял на себя Вейналдум. Клопп перевел его ближе к правому флангу, ближе к левому – Джеймса Милнера. Голландец унаследовал задачу партнера не только в атаке, но и в редких попытках «Атлетико» прессинговать.

Об этом после матча кратко рассказал Диего Симеоне: «В футболе нужно стараться усложнять жизнь сопернику. Например, мы старались высоко прессинговать «Ливерпуль» силами Косты, Фелиша и Корреа. Иногда это у нас получалось».

Диего не соврал, но слегка приукрасил реальность. «Атлетико» действительно прессинговал, но «Ливерпуль» легко проходил давление этой троицы. Сначала – благодаря умным открываниям Окслейда. Потом – через аналогичное движение Вейналдума. Именно оно проявилось во второй голевой атаке.

«Атлетико» прессингует, Окс открывается в свободной зоне, чтобы прессинг разбитьEurosport

Снова прессинг «Атлетико», аналогичное движение Вейналдума во фланг с целью разбить прессингEurosport

Бонусы, которые могут упрочить перевес, тоже проходили у «Ливерпуля» с пугающей частотой.

Из многочисленных стандартов хозяева выжали только 5 ударов, но сразу в двух команда использовала явную домашнюю заготовку. Хорошие моменты получили Бобби Фирмино и Энди Робертсон.

За индивидуальные вспышки гениальности отвечал конкретно Салах. Египтянин выдал один из лучших матчей в сезоне. Мо стал с отрывом первым по потерянным мячам, но перенес смелость в 7 ударов и 7 обводок. По обоим показателям – он, естественно, лучший в обеих командах.

Дальние удары – тоже часть подготовки. Во втором тайме Клопп поручил Фирмино чаще оттягиваться в опорную зону. Там у «Ливерпуля» появлялся перевес 3-в-2, которым, как правило, пользовался все тот же Окс. Это ставило дилемму перед игравшим слева Коке – либо он помогает опорникам, но оставляет фланг, либо прикрывает край, но позволяет бить с неплохой дистанции. Оба решения приводили к хаосу и заставляли Облака выручать.

Фирмино оттянулся вглубь, Окс получил пространство в опорной зоне «Атлетико»Eurosport

Снова Фирмино отошел вглубь за мячом, Окс снова один в опорной «Атлетико»Eurosport

Объективно «Атлетико» повезло сразу в двух вещах. Во-первых, продержаться до экстра-таймов – за 90 минут команда нанесла только 1 удар из штрафной «Ливерпуля» с игры. Во-вторых, перевернуть ход матча уже в дополнительное время – реальные перестроения от Симеоне начались только при счете 2:2, когда хозяева уже раскрылись.

Антигерой – разумеется, Адриан. Его ошибка – не только в неточности паса. Испанец мог не паниковать и отдать налево свободному Милнеру. В аналогичном эпизоде несколько минут спустя кипер не выбьет мяч, а отдаст Александру-Арнольду. Вторая часть катастрофы – позиция, которую Адриан занял уже после перехвата «Атлетико». Вратарь находился слишком близко к правому углу ворот и не успел к удару в левый.

Момент с голом – Адриан мог спокойно покатить на свободного Милнера, если бы обработал мяч и оценил ситуациюEurosport

Момент после гола – Адриан обработал мяч и без спешки отпасовал на свободного ТрентаEurosport

Один эпизод не только решил исход матча, но и продемонстрировал ценность Алиссона для «Ливерпуля». Бразилец одинаково хорош и в игре ногами, и в выборе позиции, и в чтении эпизода. На дистанции сезона травмы Алиссона не сильно повлияли на результаты, но в самом важной игре кампании именно его отсутствие вышло на первый план.

Лучший комплимент в адрес «Ливерпуля» – все тот же. Матч должен был закончиться еще до затмения Адриана. Клопп сделал все, чтобы пройти гениев игры по счету в условиях, которые устраивали их с самого начала матча. Это действительно достижение.

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