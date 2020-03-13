УЕФА приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы

УЕФА официально объявил о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы. Главные клубные турниры Старого света уходят в отпуск.

«В свете развития ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе УЕФА и сопутствующих решений, принятых властями различных стран, все матчи турниров УЕФА, запланированные на следующую неделю, отложены на более поздний срок», – говорится в заявлении.

Решение о том, когда состоятся отложенные матчи, будет принято позднее. Соответственно, запланированные на 20 марта, жеребьевки четвертьфиналов еврокубков тоже откладываются.

По информации итальянского агентства ANSA, на которое ссылается Football Italia, в ближайшее время о переносе Евро-2020 попросят руководства Серии А, Бундеслиги, Ла Лиги и Лиги 1.

Ранее были остановлены все чемпионаты Биг-5, кроме АПЛ.

В четвертьфинал ЛЧ успели выйти «РБ Лейпциг», «Аталанта», «Атлетико» и «ПСЖ». На 17-18 марта были намечены матчи «Ювентус» – «Лион», «Ман Сити» – «Реал», «Бавария» – «Челси» и «Барселона» – «Наполи».

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