Нападающий сборной Бразилии Неймар и остальные футболисты «ПСЖ» затроллили форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

После забитого мяча на 28-й минуте Ней отпраздновал гол в стиле норвежца – сел в позу лотоса и соединил большой и указательный пальцы рук.

Когда прозвучал финальный свисток, весь «ПСЖ» на газоне «Парк де Пренс» скосплеил Холанна.

Оказалось, что парижан выбесил пост Эрлинга в снэпчате. Норвежец за день до встречи выложил фото из отеля во французской столице с комментарием: «Это мой город, не ваш».

Скрин распространился по сети уже после матча. Как отмечает Goal.com, неизвестно, подлинная ли это надпись Холлана или же чья-то обратно. Тем не менее, ответку от парижан он получил. Конечно, бразилец отомстил еще и по возвращении домой. Он загрузил с инсту коллаж с сидящим собой в позе лотоса и подписал: «Париж – наш город, не твой». Кроме того, в снэпчате Ней добавил: «Твой город в Норвегии, бро, возвращайся туда».

«ПСЖ» победил «Дортмунд» на пустом «Парк де Пренс» со счетом 2:0 и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

За 90 минут матча Эрлинг Холанн 20 раз коснулся мяча и ни разу не ударил в створ ворот.

Фаны «ПСЖ» не попали на арену, устроили пирошоу и пускали фейерверки. Игроки вышли к ним после матча

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