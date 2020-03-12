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Диего Коста покашлял на журналистов, чтобы не отвечать на вопросы после «Ливерпуля»
Кажется, корреспондентам шутка форварда «Атлетико» понравилось, хотя ее уместность под вопросом.
Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста придумал неординарный способ не отвечать на вопросы журналистов в микст-зоне после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
У выхода с «Энфилда» 31-летний испанец сразу покашлял на репортеров еще до того, как кто-либо что-то у него спросил. За собой Косту вела сотрудница пресс-службы «индейцев». Судя по реакции корреспондентов, шутка Диего с аллюзией на коронавирус всем понравилась.
Кадры из микст-зоны выложила программа El Chiringuito de Jugones испанского телеканала Mega.
- «Атлетико» победил «Ливерпуль» в дополнительное время в 1/8 финала ЛЧ – 3:2.
- Диего Коста провел на поле 56 минут и уступил место на газоне Маркосу Льоренте, забившему два мяча в экстра-таймах.
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