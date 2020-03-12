Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста придумал неординарный способ не отвечать на вопросы журналистов в микст-зоне после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

У выхода с «Энфилда» 31-летний испанец сразу покашлял на репортеров еще до того, как кто-либо что-то у него спросил. За собой Косту вела сотрудница пресс-службы «индейцев». Судя по реакции корреспондентов, шутка Диего с аллюзией на коронавирус всем понравилась.

Кадры из микст-зоны выложила программа El Chiringuito de Jugones испанского телеканала Mega.

«Атлетико» победил «Ливерпуль» в дополнительное время в 1/8 финала ЛЧ – 3:2.

Диего Коста провел на поле 56 минут и уступил место на газоне Маркосу Льоренте, забившему два мяча в экстра-таймах.

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