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Диего Коста покашлял на журналистов, чтобы не отвечать на вопросы после «Ливерпуля»

Диего Коста покашлял на журналистов, чтобы не отвечать на вопросы после «Ливерпуля»
Eurosport

1 час назад

Кажется, корреспондентам шутка форварда «Атлетико» понравилось, хотя ее уместность под вопросом.

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста придумал неординарный способ не отвечать на вопросы журналистов в микст-зоне после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

У выхода с «Энфилда» 31-летний испанец сразу покашлял на репортеров еще до того, как кто-либо что-то у него спросил. За собой Косту вела сотрудница пресс-службы «индейцев». Судя по реакции корреспондентов, шутка Диего с аллюзией на коронавирус всем понравилась.

Кадры из микст-зоны выложила программа El Chiringuito de Jugones испанского телеканала Mega.

  • «Атлетико» победил «Ливерпуль» в дополнительное время в 1/8 финала ЛЧ – 3:2.
  • Диего Коста провел на поле 56 минут и уступил место на газоне Маркосу Льоренте, забившему два мяча в экстра-таймах.

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