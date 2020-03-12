Матчи «Манчестер Сити» – «Реал» и «Ювентус» – «Лион» перенесены на неопределенный срок

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов перенесен на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщила пресс-служба «горожан», данное решение было принято после того, как игроки мадридского клуба ушли на 15-дневный карантин. Игру «Манчестер Сити» – «Реал» планировалось провести 17 марта.

Также был перенесен другой матч 1/8 финала ЛЧ – ответная встреча между «Ювентусом» и «Лионом». Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Футболисты «Реала» ушли на карантин, так как у одного из игроков баскетбольного «Реала» диагностировали коронавирус.

Матч «Ювентус» – «Лион» перенесли из-за обнаружения коронавируса у защитника «бьянконери» Даниэле Ругани.

Ла Лига приостановлена, «Реал» на карантине из-за коронавируса у одного игрока

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