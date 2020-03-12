Getty Images

Холанн – об игре без зрителей: «Дерьмо»

Холанн – об игре без зрителей: «Дерьмо»
Eurosport

55 мин. назад

И не поспоришь.

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн рассказал, что ему не нравится играть без зрителей. Ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Дортмундом» прошел при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

«Это дерьмо, все очень просто. Если честно, я скучал по своим фанатам из Дортмунда. Играть было очень странно», – приводит слова Холанна talkSPORT.

  • В первом матче, который прошел в Дортмунде, «Боруссия» победила со счетом 2:1 благодаря дублю норвежского страйкера.
  • В ответной игре «ПСЖ» взял реванш, победив со счетом 2:0, и шагнул в 1/4 финала.

Какие спортивные ивенты уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф