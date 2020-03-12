Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн рассказал, что ему не нравится играть без зрителей. Ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Дортмундом» прошел при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

«Это дерьмо, все очень просто. Если честно, я скучал по своим фанатам из Дортмунда. Играть было очень странно», – приводит слова Холанна talkSPORT.

В первом матче, который прошел в Дортмунде, «Боруссия» победила со счетом 2:1 благодаря дублю норвежского страйкера.

В ответной игре «ПСЖ» взял реванш, победив со счетом 2:0, и шагнул в 1/4 финала.

Какие спортивные ивенты уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Подписывайся на нас в инстаграме