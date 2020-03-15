AS: УЕФА рассматривает вариант с розыгрышем Лиги чемпионов по схеме баскетбольного «Финала четырех»

УЕФА рассматривает альтернативные варианты розыгрыша Лиги чемпионов-2019/20.

Как сообщает AS, один из них – это совмещение полуфиналов и решающей игры в «Финал четырех» по примеру баскетбольной Евролиги. Четыре полуфиналиста приедут в один город, где на одной неделе пройдут сразу оба полуфинала и финал.

По аналогичной схеме планируется определить и победителя Лиги Европы. Таким образом, «Финал четырех» Лиги чемпионов (если УЕФА выберет именно этот вариант) пройдет в Стамбуле, а «Финал четырех» Лиги Европы – в Гданьске. При этом матчи более ранних стадий будут сыграны в привычном режиме, но за закрытыми дверями.

На данный момент оба еврокубка приостановлены на неопределенный срок.

Аналогично были приостановлены АПЛ, Примера, Серия A, Бундеслига, Лига 1 и ряд других чемпионатов.

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