Бывший главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери вспомнил легендарный матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов трехлетней давности. «Париж» тогда проиграл 1:6 после победы со счетом 4:0 в домашнем матче и вылетел из турнира. По окончании двухматчевого противостоянии много говорили о судействе Дениза Айтекина – рефери поставил два пенальти в ворота гостей и принял несколько спорных решений не в их пользу.

«Когда я говорю про 1:6 против «Барселоны», то имею ввиду две игры: одну против «Барсы», а другую – против Айтекина. С ВАР мы бы обязательно прошли дальше», – сказал испанский коуч Radio Marca.

Эмери находится без работы после увольнения из «Арсенала» ранее в этом сезоне.

«Барселона» в том розыгрыше ЛЧ проиграла в четвертьфинале «Ювентусу» и покинула турнир.

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