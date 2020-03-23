Eurosport
Доигрываем ЛЧ с твоей помощью. Голосуй за победителей матчей «Юве» – «Лион» и «Сити» – «Реал»
Коронавирус забрал у нас любимый турнир – надо решить его судьбу и определить победителя.
Из-за пандемиии коронавируса Лига чемпионов застопорилась на стадии 1/8 финала. Четыре клуба уже прошли дальше – «Атлетико», «ПСЖ», «Лейпциг» и «Аталанта» хотели бы узнать своих соперников и закончить турнир победой. Но еще четыре участника четвертьфиналов неизвестны.
Если турнир так и не будет доигран, то это будет не совсем справедливо. Eurosport.ru предлагает выяснить победителя еврокубка примитивным, но интригующим методом: проголосуй, кто по твоему мнению из участников 1/8 залетит в следующий раунд. Далее таким же способом мы разыграем четвертьфиналы, полуфиналы и выявим чемпиона.
Сегодня мы предлагаем тебе две пары: «Ювентус» – «Лион» и «Сити» – «Реал». Не забывай учитывать результаты первых матчей и реши, кто достоин места в 1/4 больше.
- Прошлогодний победитель турнира «Ливерпуль» вылетел из турнира в 1/8, проиграв в дополнительное время ответного матча «Атлетико».
- Финал Лиги чемпионов-2019/20 должен пройти в Стамбуле на Олимпийском стадионе.
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