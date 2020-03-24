Камерунский защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип вспомнил, как оказался с Лионелем Месси на допинг-контроле после победы 4:0 над «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Когда я вошел в комнату для допинг-контроля, там сидел парень, довольно подавленный – Лионель Месси. Вы знакомы со всеми, с кем выходите на поле, но вы не сидите с ними каждый день в небольшой комнате, как будто за чашкой кофе. Все празднуют, а я сижу в кабинке с Месси», – рассказал защитник в интервью 11Freunde.

«Ливерпуль» тогда победил со счетом 4:3 по сумме двух матчей и прошел в финал турнира, хотя после первой встречи уступал 0:3.

В финале «красные» обыграли «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

УЕФА не признает «Ливерпуль» чемпионом, если сезон АПЛ завершат досрочно

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере