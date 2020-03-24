Eurosport.ru продолжает определять победителя Лиги чемпионов-2019/20 при помощи болельщиков: простой проголосуй, кто по твоему мнению из участников 1/8 залетит в следующий раунд. Далее таким же способом мы разыграем четвертьфиналы, полуфиналы и выявим чемпиона.

Сегодня мы предлагаем тебе две пары: «Барселона» – «Наполи» и «Бавария» – «Челси». Не забывай учитывать результаты первых матчей и реши, кто достоин места в 1/4 больше.

В первом матче «Бавария» разгромил «Челси» на выезде – 3:0.

«Барса» и «Наполи» в Италии сыграли в результативную ничью – 1:1.

До остановки турнира в четвертьфинал успели проскочить «Атлетико», «ПСЖ», «Лейпциг» и «Аталанта».

А вот здесь можно решить, кто пройдет дальше в других парах:

Доигрываем ЛЧ с твоей помощью. Голосуй за победителей матчей «Юве» – «Лион» и «Сити» – «Реал»

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