Доигрываем ЛЧ с твоей помощью. Голосуй за третьего полуфиналиста

Квизы

Из-за пандемии коронавируса Лига чемпионов застопорилась на стадии 1/8 финала. Но мы с вами ее доиграли: в четвертьфинал вышли «Атлетико», «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «Сити», «ПСЖ», «РБ Лейпциг» и «Аталанта».

Чтобы все оказалось честно, мы распределили четвертьфиналистов по клубному рейтингу на сайте УЕФА: лучший сыграет с худшим, вторая команда – с седьмой и тд.

Ранее в 1/2 пробились «Атлетико» и «Барселона». Сегодня за выход в полуфинал сразятся «Бавария» и «ПСЖ».

УЕФА официально приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы.

«Ливерпуль», «Боруссия», «Тоттенхэм» и «Валенсия» вылетели еще до нашего голосования.

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