Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что пандемия коронавируса повлияла на подготовку его команды к ответному матчу с «Атлетико» в 1/8 Лиги чемпионов.

«Всего две недели назад мы играли против «Атлетико», но кажется, что это было уже очень давно. Мы знали о ситуации с коронавирусом в мире, но мы все еще находились в пузыре, у нас в голове не было этой проблемы.

Затем, в субботу, мы обыграли «Борнмут», а в воскресенье «Манчестер Сити» уступил в своем матче. Нам осталось две победы до титула АПЛ. Но в понедельник утром я проснулся и услышал новости из Мадрида, что там закрывают школы и университеты. Так что готовиться к игре с «Атлетико» в такой ситуации было очень странным чувством, если честно», – приводит слова Клоппа Mundo Deportivo.

В первом матче против «Атлетико» «Ливерпуль» уступил со счетом 0:1, в ответном – со счетом 2:3.

Сезон АПЛ-2019/20 возобновят не раньше 30 апреля.

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