Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о разговоре с менеджером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом после ответного матча «красных» с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Игра 1/8 финала стала последней встречей в соревновании до паузы, связанной с пандемией коронавируса. В Испании на тот момент болезнь уже приобрела характер эпидемии, а Мадрид, откуда в Ливерпуль съехались фанаты «Атлетико», был ее эпицентром.

«Клопп сказал мне, что играть в таких условиях было преступлением, и я думаю, что он прав. Прямо сейчас приоритетом является здоровье и ограничение инфекции. Все остальное вторично. Я не беспокоюсь о том, когда возобновятся матчи или когда закончится сезон. Поверьте, мне все равно, сейчас это меньше всего меня заботит», – цитирует итальянца Il Corriere dello Sport.

В первом матче против «Атлетико» «Ливерпуль» уступил со счетом 0:1, в ответном – 2:3.

Сезон АПЛ-2019/20 возобновят не раньше 30 апреля.

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