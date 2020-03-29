Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал о том, какие существуют варианты продолжения сезона.

«Если нам не удастся перезапустить сезон – вероятно, он будет потерян. Пока есть три варианта: продолжить играть в середине мая, в июне или в конце июня. Существует возможность доиграть турниры в начале следующего сезона, а его начать позже. Мы выберем лучшее решение для лиг и клубов», – рассказал функционер в интервью La Repubblica.

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