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Лига чемпионов Eurosport: «Бавария» против «Барсы»! Голосуй за первого финалиста
Пора решить, кто первым завоюет виртуальную путевку в Стамбул.
Из-за пандемии коронавируса Лига чемпионов застопорилась на стадии 1/8 финала. Но мы с вами ее доиграли: в четвертьфинал вышли «Атлетико», «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «Сити», «ПСЖ», «РБ Лейпциг» и «Аталанта», в полуфинал – «Ювентус», «Атлетико», «Барселона» и «Бавария».
Чтобы все оказалось честно, мы распределили полуфиналистов по клубному рейтингу на сайте УЕФА: лучший сыграет с худшим, вторая команда – с третьей.
Таким образом получились следующие пары: «Атлетико» – «Ювентус» и «Бавария» – «Барселона». Давайте сегодня выясним, кто из грандов испанского и немецкого футбола пробьется в финал.
- УЕФА официально приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы. Финал турнира должен пройти в Стамбуле.
- «Ливерпуль», «Боруссия», «Тоттенхэм» и «Валенсия» вылетели еще до нашего голосования.
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