Лига чемпионов Eurosport: «Атлетико» против «Ювентуса»! Голосуй за второго финалиста

Из-за пандемии коронавируса Лига чемпионов застопорилась на стадии 1/8 финала. Но мы с вами ее доиграли: в четвертьфинал вышли «Атлетико», «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «Сити», «ПСЖ», «РБ Лейпциг» и «Аталанта», в полуфинал – «Ювентус», «Атлетико», «Барселона» и «Бавария».

Чтобы все оказалось честно, мы распределили полуфиналистов по клубному рейтингу на сайте УЕФА: лучший сыграет с худшим, вторая команда – с третьей.

Таким образом получились следующие пары: «Атлетико» – «Ювентус» и «Бавария» – «Барселона». Давайте сегодня выясним, кто составит мюнхенцам компанию в финале.

УЕФА официально приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы. Финал турнира должен пройти в Стамбуле.

«Ливерпуль», «Боруссия», «Тоттенхэм» и «Валенсия» вылетели еще до нашего голосования.

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