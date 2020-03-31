Выбери победителя Лиги чемпионов c Eurosport: «Бавария» и «Ювентус» бьются за титул

Из-за пандемии коронавируса Лига чемпионов застопорилась на стадии 1/8 финала. Но мы с вами ее доиграли: в четвертьфинал вышли «Атлетико», «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «Сити», «ПСЖ», «РБ Лейпциг» и «Аталанта», в полуфинал – «Ювентус», «Атлетико», «Барселона» и «Бавария», а в финал – «Бавария» и «Ювентус».

Пора определить, кто же возьмет трофей. Выбор за тобой!

УЕФА официально приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы. Финал турнира должен пройти в Стамбуле.

«Ливерпуль», «Боруссия», «Тоттенхэм» и «Валенсия» вылетели еще до нашего голосования.

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