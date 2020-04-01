УЕФА надеется доиграть еврокубки сезона-2019/20, прерванные из-за пандемии коронавируса.

По информации The Independent, организация рассматривает возможность проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы без зрителей. 1 апреля представители УЕФА соберутся на видеоконференцию и обсудят, как поступить с завершающимися контрактами футболистами и сроками трансферных окон.

Еврокубки были прерваны на стадии 1/8 финала. В четвертьфинал ЛЧ вышли «ПСЖ», «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта», еще в четырех противостояниях был сыгран только первый матч.

Все футбольные турниры в Европе отменены, кроме чемпионата Белоруссии.

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