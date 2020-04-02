Читатели Eurosport выбрали «Ювентус» победителем ЛЧ-2019/20

Читатели Eurosport.ru определили победителя Лиги чемпионов в виртуальном плей-офф, пока розыгрыш турнира приостановлен из-за пандемии коронавируса.

После ухода большого футбола на вынужденную паузу мы решили доиграть главный клубный европейский турнир с вашей помощью: выявили победителей оставшихся пар на стадии 1/8 финала, а потом провели жеребьевку следующей стадии по рейтингу УЕФА. Вот сетка:

В финале турнира «Ювентус» победил «Баварию» с результатом 55% голосов против 45%. Туринцы выбили в полуфинале «Атлетико», мюнхенцы – «Барселону». В четвертьфиналах также играли «Манчестер Сити», «ПСЖ», «РБ Лейпциг» и «Аталанта».

Реальный выход в четвертьфинал ЛЧ до приостановки оформили «ПСЖ», «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта».

Только первый матч сыграли «Наполи» и «Барселона» (1:1), «Челси» и «Бавария» (0:3), «Лион» и «Ювентус» (1:0), «Реал» и «Манчестер Сити» (1:2).

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