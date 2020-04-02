УЕФА приостановил действие правил финансового фэйр-плей для европейских клубов из-за пандемии коронавируса.

На официальном сайте организации сообщается, что послабления коснутся только клубов-участников Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2020 и 2021 году. Решение принято из-за «нарастающей неопределенности на фоне нынешних экстраординарных событий».

Розыгрыш ЛЧ и ЛЕ в текущем сезоне приостановлен на стадии 1/8 финала из-за угрозы распространения коронавируса, некоторые последние матчи играли без зрителей.

В Европе приостановлены все футбольные турниры, кроме чемпионата Белоруссии.

The Independent: УЕФА рассчитывает доиграть ЛЧ и ЛЕ, финалы могут пройти без зрителей

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере