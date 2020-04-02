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УЕФА приостановил действие ФФП для участников еврокубков
Правильные послабления в нынешних условиях.
УЕФА приостановил действие правил финансового фэйр-плей для европейских клубов из-за пандемии коронавируса.
На официальном сайте организации сообщается, что послабления коснутся только клубов-участников Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2020 и 2021 году. Решение принято из-за «нарастающей неопределенности на фоне нынешних экстраординарных событий».
- Розыгрыш ЛЧ и ЛЕ в текущем сезоне приостановлен на стадии 1/8 финала из-за угрозы распространения коронавируса, некоторые последние матчи играли без зрителей.
- В Европе приостановлены все футбольные турниры, кроме чемпионата Белоруссии.
The Independent: УЕФА рассчитывает доиграть ЛЧ и ЛЕ, финалы могут пройти без зрителей