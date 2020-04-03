Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте дал своей новой собаке имя Энфилд.

В феврале «Атлетико» переиграл «Ливерпуль» со счетом 3:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а Льоренте отправил в ворота команды Юргена Клоппа два мяча. После этого Маркос дал новому питомцу такое же имя, какое название носит стадион «Ливерпуля».

Льоренте выложил фотографию пса в инстасторис и оставил под ней следующую подпись: «22-й день карантина. Энфилд смотрит за тем, как жизнь проходит мимо».

В первом матче против «Ливерпуля» «Атлетико» победил со счетом 1:0.

На счету Льоренте всего пять голов в профессиональном футболе.

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