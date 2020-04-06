Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс, планирующий баллотироваться на пост президента национальной федерации, внес предложения по доигровке сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Отменить сезон или подстроить под календарный год? Если ситуация нормализуется через три-четыре месяца, сезон можно доиграть, а финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы провести в декабре. ЧМ-2022 начнется в ноябре, так что вносить коррективы надо в том числе исходя из этого», – написал 38-летний Касильяс.

Последним клубом Касильяса стал «Порту». В мае 2019-го он перенес на тренировке сердечный приступ.

В Европе приостановлены все футбольные турниры, кроме чемпионата Белоруссии.

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