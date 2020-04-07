Лигу чемпионов-2019/20 приостановил коронавирус, остается вспоминать розыгрыши прошлых лет и восклицать что-то вроде: «Раньше было лучше». 7 апреля вписал в летопись турнира крупными «сине-гранатовыми» буквами – юбилей отмечает легендарный покер Лионеля Месси в соревновании. Винтажный 22-летний Лео с длинной шевелюрой и ногами, за быстротой движений которых с трудом уследишь даже в слоу-мо, обязательно выбьет скупую ностальгическую слезу.

В первой встрече четвертьфинала великая «Барселона» Хосепа Гвардиолы крошила «Арсенал» на «Эмирейтс»: Месси, Педро и Ибрагимович уничтожали оборону лондонцев весь первый тайм, но Альмуния тащил все подряд. Во второй половине Златан вбил дубль, но «канониры» за 23 минуты сумели отыграться и сохранить интригу на ответку: Уолкотт вышел на замену и почти сразу выскочил за спины защитников, отыграв один мяч, а за 7 минут до финиша Фабрегас забил родному клубу с пенальти.

Через неделю на «Камп Ноу» «Арсенал» приехал без капитана: Сеск пропускал матч из-за перебора желтых карточек. У гостей были и другие кадровые проблемы, поэтому за них изначально было тревожно, но счет во встрече открыли именно они – великий Лорд Бендтнер заставил Каталонию притихнуть, но ненадолго. Уже через три минуты Месси обыгрался с обороной гостей и бухнул в девятку. Так начался знаменитый сольный перфоманс аргентинца, который тем вечером сделал большой скачок к обретению инопланетного статуса.

Описывать остальные мячи Лео как-то не хочется – просто насладитесь его великолепием.

На 88-й минуте аргентинец вбил четвертый мяч, довел счет до итоговых 6:3 и в первый, но не последний раз заставил страдать мсье Арсена Венгера:

«Он словно играл в PlayStation. Он извлекает выгоды из абсолютно каждой ошибки, которую вы допускаете. Он очень молод и многого может достичь. Не каждый игрок способен забить четыре мяча, как это сделал он. Впереди у него шесть или семь великих лет», – кажется Венгер слегка все-таки недооценил Лео.

Всего Месси в шести матчах против «Арсенала» забил девять мячей и отдал два ассиста.

В полуфинале каталонцы напоролись на «Интер» Жозе Моуринью и запустили одно из величайших тренерских противостояний в истории. «Нерадзурри» в итоге сенсационно стали победителями турнира, но Лео с Пепом вернулись за чашкой в следующем сезоне.

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