В финале Лиги чемпионов-2000/01 встречались неудачники двух последних розыгрышей – «Бавария» в 1999-м проиграла, возможно, самый драматичный матч в истории футбола (в добавленное время «МЮ», ведя 1:0), а годом позже «Валенсия» уступила мадридскому «Реалу».

Основное и дополнительное время закончилось вничью – 1:1. Серия началась для «Мюнхена» катастрофой – бразилец Пауло Сержио запустил мяч выше перекладины. Команды оформили по два точных удара, после чего начались геройства Оливера Кана – вратаря немецкой команды. Он потащил один пенальти, на что его оппонент Сантьяго Канисарес ответил своим сэйвом и вернул «летучим мышам» преимущество, но лишь на пару десятков секунд – Кан среагировал на удар Амедео Карбони и кончиками пальцев перевел мяч в крестовину.

На 14-м ударе серии немец еще раз спас ворота и добыл для «Баварии» трофей. Потом случилось что-то странное: вместо того, чтобы праздновать с командой величайший триумф в клубном футболе, Кан подбежал к сложившемуся пополам Канисаресу и принялся утешать рыдавшего испанца.

«Мы были под большим давлением. Думаю, это был пик той команды. Если бы мы не выиграли тогда у «Валенсии», это стало бы сложно – наши лучшие игроки достигли максимума. Это был последний шанс для того поколения. Но нам противостояла «Валенсия» – они проиграли финал Лиги чемпионов годом ранее, и для них это тоже был последний шанс.

Я помню, что мы выиграли серию пенальти, а Канисарес рухнул на линию ворот и заплакал. Я понимал его, потому что испытал что-то похожее в 1999 году. Остается лишь чувство, чувство победы в турнире, чувство после пропущенного или спасенного пенальти – это моменты, которые никогда не забудутся. Праздновать победу приятно, но это не то, что остается с тобой», – вспоминал Кан в 2013-м.

За три спасения в послематчевой серии он был признан лучшим игроком той встречи, а за великолепный жест после финального свистка получил приз фэйр-плей – статуэтка стоит в его трофейном кабинете рядом с важнейшими наградами гиперуспешной карьеры.

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