Eurosport
Тест: вспомни всех победителей Лиги чемпионов
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64 года истории главного европейского турнира.
В ближайшее время мы не узнаем победителя розыгрыша Лиги чемпионов-2019/20 – есть вероятность, что его вообще не будет. Но это отличная возможность проверить свои знания об истории главного еврокубка.
До 1992 года турнир назывался Кубком европейских чемпионов, но суть соревнования не менялась с самого основания. Не расслабляйся, у тебя не так много времени, чтобы вспомнить всех триумфаторов с 1956-го.
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