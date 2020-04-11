Тест: вспомни всех победителей Лиги чемпионов

Квизы

В ближайшее время мы не узнаем победителя розыгрыша Лиги чемпионов-2019/20 – есть вероятность, что его вообще не будет. Но это отличная возможность проверить свои знания об истории главного еврокубка.

До 1992 года турнир назывался Кубком европейских чемпионов, но суть соревнования не менялась с самого основания. Не расслабляйся, у тебя не так много времени, чтобы вспомнить всех триумфаторов с 1956-го.

Другие увлекательные тесты от Eurosport.ru:

Тест: вспомни футбольных, теннисных и других чемпионов 2010 года

Тест: вспомни бронзовый состав сборной России на Евро-2008

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке