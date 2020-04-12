Бразильский нападающий Неймар заранее запланировал троллинг в адрес страйкера «Боруссии» Эрлинга Холанна.

В парижском матче Ней отметил гол в стиле скандинава, а после финального свистка заставил всю команду скопировать его позу. Как выяснилось, футболист просто ответил на дерзость юного нападающего.

Маркиньос рассказал, что его партнер планировал выходку заранее. «Ему это нравится. Неймар не просто футболист, он не боится и всегда отвечает на провокации. После его гола я спросил, закончил ли он на этом. Он предупредил меня об обратном, я попросил его подождать окончания матча, на что он ответил, чтобы я забыл об этом и сосредоточился на игре и не мешал», – рассказал бразилец в интервью ютьюб-блогу Desimpedidos.

«ПСЖ» победил «Дортмунд» на пустом «Парк де Пренс» со счетом 2:0 и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

За 90 минут матча Эрлинг Холанн 20 раз коснулся мяча и ни разу не ударил в створ ворот.

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