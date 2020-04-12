История великого фото: игроки «Интера» и «Милана» перед горящей трибуной

Матчи «Милана» и «Интера» всегда проходят жарко, особенно, когда помимо территориального признака замешан и спортивный интерес. В последние годы команды не соперничали за серьезные достижения и уже много лет не встречались в плей-офф Лиги чемпионов – самое время вспомнить зарубу, которая подарила одну из лучших фотографий в истории футбола.

Ровно 15 лет назад Маркус Мерк во второй раз увел с поля игроков «Милана» и «Интера» – на сей окончательно. «Россонери» выиграли первый четвертьфинал со счетом 2:0 и вели в ответной встрече благодаря голу Андрея Шевченко в первом тайме. На 71-й минуте еще не до конца облысевший Эстебан Камбьяссо забил с углового, но арбитр отменил гол – атака на вратаря. Аргентинец обезумел и набросился на арбитра, за что получил желтую карточку. И без того заряженные фанаты «нерадзурри» устроили на трибунах филиал преисподней.

Болельщики принялись закидывать поле бутылками и пиротехникой. Немецкий арбитр понял, что фиксировать фол на кипере было ошибкой, потому что настоящее нападение на Диду случилось после – один из файеров прилетел в плечо бразильскому футболисту. Пока над ожогом вратаря колдовали врачи, игроки «Интера» пытались остудить пылких фанатов и призывали прекратить безумие. Команды ушли в подтрибунку и вернулись через 25 минут, но Мерк почти сразу отправил их обратно – тиффози и не думали останавливаться, а полиция была не способна остановить этот хаос.

«Рефери принял правильное решение. Я был удивлен, что он попытался возобновить игру, но поступил верно – многие фанаты заплатили, чтобы посмотреть этот матч», – сказал после встречи великий капитан «Милана» Паоло Мальдини. «То, что произошло, дискредитирует не только «Интер», но и весь город. Реакция их фанатов была совершенно неожиданной. Я был очень удивлен, потому что никогда не видел ничего подобного ни в одном из миланских дерби, в которых принимал участие», – тренер «россонери» Карло Анчелотти был в шоке от увиденного. Начальник миланской полиции Паоло Скарпи пытался оправдаться – на подходах к «Сан-Сиро» было конфисковано большое количество файеров, но десятки все же удалось пронести. «Обычные психи с сектора «Интера», – сокрушался карабинер.

«Нерадзурри» засчитали техническое поражение, оштрафовали на 300 тысяч швейцарских франков и наказали шестью матчами в Европе без зрителей. «Это самый суровый штраф за всю историю УЕФА, потеря доходов от домашних встреч составит в районе 8 млн евро», – провел подсчет представитель организации. Фанаты на итальянских стадионах в том сезоне устраивали сумасшествие, как в лучшие годы. Иронично, что прямо перед началом Дерби делла Мадоннина министр внутренних дел страны Джузеппе Пизану назвал ситуацию на трибунах «невыносимой», и предупредил, что футбольные арены будут закрыты, если болельщики не угомонятся.

В 1/2 «Милан» лишь за счет правила выездного гола справился с ПСВ и вышел в тот самый стамбульский финал, который фанаты «россонери» предпочитают не вспоминать – миланцы обыгрывали «Ливерпуль» со счетом 3:0 к перерыву, но в итоге уступили. Для них ярчайшим моментом того розыгрыша остается фотография сложившего руки на груди и наблюдающего за полыхающим «Сан-Сиро» Руя Кошты, на которого по-приятельски облокотился Марко Матерацци.

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