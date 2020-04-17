Мадридский «Атлетико» выступит в Лиге чемпионов следующего сезона в случае полной остановки чемпионата Испании.

Перед паузой в чемпионате команда занимала шестое место, дающее право на участие лишь во втором по значимости еврокубке. Как сообщает COPE, в случае полной остановки сезона в Испании руководство УЕФА планирует наградить «индейцев» путевкой в Лигу чемпионов. По информации источника, такому решению способствует участие клуба в финалах турнира в 2014 и 2016 годах. Кроме того, команда Симеоне выбила действующего обладателя трофея «Ливерпуль» из нынешнего розыгрыша.

Ранее сообщалось, что УЕФА аннулирует ЛЧ и ЛЕ этого сезона, если турниры не удастся доиграть до 3 августа.

В финале ЛЧ-2019/20 «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм».

В 2003-м вышел крутой офлайн-менеджер «Арсенала». Там можно было купить Кержакова и Аршавина за 250K

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере