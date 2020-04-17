Первый тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21 по планам УЕФА должен пройти 20-21 октября.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sport.es. Первый тур группового этапа Лиги Европы планируется на 23 октября. Отборочные раунды еврокубков должны стартовать в конце июля-начале августа.

По информации издания, национальные чемпионаты сезона-2019/20, которые были прерваны из-за коронавируса, должны быть завершены до 31 июля 2020 года.

В четверг сообщалось, что финал Лиги чемпионов сезона-2019/20, перенесенный на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, может пройти 29 августа, финал Лиги Европы – 26 августа.

В текущем сезоне первый тур группового этапа Лиги чемпионов был сыгран 17-18 сентября.

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