Микель Артета, Уле-Гуннар Сульшер
Фото: Getty Images
Это произойдет только в случае остановки сезона.
УЕФА рассматривает вариант, при котором путевки в еврокубки достанутся лучшим командам в рейтинге организации.
Все топ-лиги Европы приостановлены из-за пандемии, и во многих до сих пор нет ясности с возможной доигровкой. Как сообщает La Repubblica, если чемпионаты придется остановить окончательно, УЕФА может раздать путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы на основании своего рейтинга, а не положения команд в таблицах локальных турниров.
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В таком случае, за бортом Лиги чемпионов окажется «Интер», занимающий третье место в Серии А. Зато в турнире сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», занимающие пятую и девятую строчки в АПЛ.
- УЕФА рекомендует локальным федерациям все же завершить сезон.
- Еврокубки текущего сезона должны быть сыграны до 3 августа – в ином случае их аннулируют.
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