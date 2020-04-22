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УЕФА опроверг слухи о том, что ВОЗ рекомендовала отменить весь футбол до конца 2021 года

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УЕФАУЕФА

УЕФА

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
40 минут назад

Страшнейшие предположения не подтвердились.

УЕФА опроверг информацию о том, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала отменить все футбольные мероприятия до конца 2021 года.

Вчера, 21 апреля, итальянское издание La Repubblica со ссылкой на бразильский журнал Veja сообщило, что ВОЗ рекомендовал футбольным властям уже сейчас отказаться от турниров до конца следующего года, чтобы предотвратить вторую волну распространения коронавируса.

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«Это неправда. ВОЗ никогда не рекомендовала УЕФА приостановить проведение футбольных матчей до конца 2021 года», – приводит РИА «Новости» слова представителя УЕФА.

  • Еврокубки текущего сезона должны завершиться до 3 августа – иначе турниры будут аннулированы.
  • ·Розыгрыши сезона-20/21 должны стартовать до осени.

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