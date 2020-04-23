В УЕФА рассказали, как распределят места в еврокубках, если сезон-2019/20 не будет завершен

Кампания-2019/20 должна быть доиграна не позднее августа.

УЕФА дал европейским клубам рекомендации касательно потенциальных сценариев завершения сезона-2019/20.

Как сообщает журналист Василий Конов, у организации есть два сценария, как закончить сезон. Первый – сначала доиграть национальные чемпионаты, а после этого завершить розыгрыш еврокубков. Второй – провести турниры параллельно.

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При этом в УЕФА признали, что некоторые страны не смогут завершить национальные чемпионаты. Первенства могут быть не доиграны в случае уважительных причин – таких, как:

наличие официального приказа, запрещающего проведение спортивных соревнований, из-за чего продолжение и завершение действующего сезона не представляются возможными в приемлемые сроки до начала следующего сезона;

непреодолимые экономические проблемы, которые делают продолжение сезона невозможным, так как это поставит под угрозу долгосрочную финансовую стабильность внутренних турниров и/или клубов.

Если внутренние соревнования будут досрочно прекращены по уважительным причинам, УЕФА потребует от стран выбрать клубы для участия в еврокубковом сезоне-2020/21 на основании спортивных достижений на внутренней арене в сезоне 2019/20.

Юрген Клопп, Эндрю Робертсон, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Процедура выбора клубов должна базироваться на объективных, прозрачных и недискриминационных принципах. В затруднительных случаях национальные ассоциации и лиги должны иметь возможность определить окончательные позиции клубов в национальных соревнованиях с учетом специфических обстоятельств каждого соревнования», – приводит официальную позицию УЕФА Конов, ссылаясь на источники.

УЕФА оставляет за собой право отказать в допуске или самостоятельно оценить возможный допуск к своим турнирам любого клуба, предложенного национальной ассоциацией, особенно в следующих случаях:

внутренние турниры были прекращены досрочно не по причинам, указанным в директивах УЕФА, или не на основании других уважительных причин, обусловленных заботой об общественном здоровье;

клубы выбраны согласно процедуре, которая не была объективной, прозрачной или недискриминационной, в результате чего выбранные клубы не могут считаться прошедшими отбор по спортивному принципу;

существует общественное мнение, что клуб выбран несправедливо.

Таким образом, в организации призвали европейские чемпионаты изучить все возможные варианты потенциального завершения сезона, чтобы места в еврокубках на следующую кампанию были распределены честным способом.

Ранее сезон-2019/20 в Лиге чемпионов, Лиге Европы и всех первенствах топ-файв был прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

УЕФА настаивает, что клубный и еврокубковый сезон должны быть завершены не позднее августа.

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