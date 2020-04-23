Бекс увидел аргентинского гения в деле и понял, что его время ушло.

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал, что решил завершить карьеру после того, как пересекся на футбольном поле с Лионелем Месси.

В сезоне-2012/13 «Барселона» встретилась с «ПСЖ» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. «Кулес» прошли дальше благодаря большему числу выездных голов (2:2, 1:1).

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«В выездном матче мы вели в счете. Затем на поле вышел Месси, и «Барселона» тут же забила. Несмотря на мой солидный возраст, я наслаждался игрой. Команда проявила себя с лучшей стороны в обоих матчах. Мы можем гордиться собой, ни в одной из встреч «Барселона» не одержала победу», – цитирует Бекхэма The Sun.

Чуть ранее Бекс признался, что принял решение об уходе из профессионального спорта в том числе после того, как увидел играющего Месси вживую – в паре метров от себя. «Возможно, я решил закончить тогда, когда Месси промчался мимо меня», – отметил Дэвид.

Бекхэм завершил карьеру 16 мая 2013 года.

Сейчас Бекс рулит новым американским футбольным клубом – «Интер Майами».

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