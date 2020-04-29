Тест: вспомни состав «Ливерпуля» из победного финала ЛЧ

«Ливерпуль»
Фото: Eurosport
23 фамилии, которые фанаты «красных» знают наизусть.
Почти год назад «Ливерпуль» Юргена Клоппа обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов (2:0) и взял престижнейший клубный трофей впервые с 2005-го. За «красных» забили Салах и Ориги, но в заявке той команды был еще 21 человек – в том числе пара игроков академии и мужчины, покинувшие команду через несколько недель. Попробуй назвать каждого.
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