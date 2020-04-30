Внешние факторы напрямую влияли на спорт и до коронавируса.

Мы живем в мире без спорта из-за пандемии коронавируса. 10 лет назад случился природный катаклизм, который намного менее драматично, но также глобально затронул соревнования в самых разных дисциплинах. Извержение исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль началось ночью с 20 на 21 марта. За несколько недель выброс вулканического пепла достиг таких масштабов, что нарушил авиасообщение во всей Европе – только 15 апреля было отменено до шести тысяч рейсов.

Чемпионат Франции Le Parisien: Макрон добивается полной остановки ведущих европейских лиг ЧАС НАЗАД

Естественно, проблемы с авиаперевозками отменили планы многих спортсменов – добираться до места проведения турниров стало значительно сложнее. Самые знаковые ивенты под ударом, как и сейчас – ведущие футбольные соревнования. Летный бан выпал на полуфиналы в Лиге чемпионов и Лиге Европы – «Барселоне» нужно было как-то добираться в Милан, «Лиону» – в Мюнхен, «Ливерпулю» – в Мадрид, а «Фулхэму» – в Гамбург. Те же сложности возникли и у футбольных фанатов – явка на матчах 1/2 была сильно ниже, чем можно было ожидать от встреч подобного статуса.

Каталонцы в первый день евротрипа проехали почти 250 километров до французских Канн, переночевали в курортном раю и махнули еще 135 километров до итальянского города. Английским клубам было еще сложнее, особенно «красным» – команда добралась до Лондона, оттуда на специальном поезде «Eurostar» пересекла Ла-Манш, а дальше на поездах и автобусах перекочевала из Парижа в Мадрид через Бордо. За клубом следовала целая толпа журналистов – The Guardian выкатил полноценный путевой очерк, а Рафа Бенитес дал самое странное интервью в жизни.

Досталось многим. Предстоящее манчестерское дерби должен был обслуживать рефери Стив Беннетт, но мужчина застрял в Румынии после ивента ФИФА. Дженсон Баттон выиграл для McLaren Гран-при Китая в «Формуле-1», но вместе с другими командами столкнулся с проблемой возвращения на родной континент. Этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP в Японии перенесли на октябрь по зеркальной причине – участники не могли вылететь из Европы.

Ежегодный марафон в Бостоне 19 апреля прошел без многих участников. Некоторые велосипедисты не смогли приехать на «Амстел Голд Рейс» – включая фаворитов Алехандро Вальверде и Луиса Леона Санчеса. Сборная Великобритании по хоккею совершила 26-часовую поездку на автобусе в Словению на чемпионат мира.

Наверное, серьезнее всего досталось индийскому шахматисту Вишванатану Ананду – спортсмен завоевал титул чемпиона мира в 2007 году и до 2013-го удерживал это звание, но из-за извержения Эйяфьядлайёкюдля мог сложить корону на три года раньше. Он должен был вылететь из Франкфурта в Софию на матч против болгарского претендента Веселина Топалова, но рейс отменили. Ананд попросил у организаторов трехдневную отсрочку, чтобы спокойно добраться до места проведения, но получил отказ – в итоге шахматист провел в дороге 40 часов, старт перенесли на один день, а Вишванатан все же оставил титул чемпиона мира у себя.

Хет-трик в финале «Кожаного мяча» и контракт с ЦСКА. Карьера Гены Букина из «Счастливы вместе»

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат Франции Чемпионат Франции досрочно завершен, «ПСЖ» признан чемпионом 3 ЧАСОВ НАЗАД