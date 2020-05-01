Скандинавский страйкер не держит зла на Неймара и компанию.

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн ответил на вопрос о том, задели ли его издевательства со стороны игроков «ПСЖ» после ответного матча Лиги чемпионов.

В парижском матче Ней отметил гол в стиле скандинава, а после финального свистка заставил всю команду скопировать его позу. Как выяснилось после, бразилец так отреагировал на пост в соцсетях Эрлинга, в котором тот якобы назвал Париж своим городом – оказалось, что бразилец повелся на фейк. Холанн не в обиде на звезду «Парижа» и его одноклубников, пусть Ней и продолжил акцию даже после матча.

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«Напрягся ли я? Не особенно. Я думаю, что они очень помогли мне с продвижением медитации во всем мире и показали, что медитация важна. Так что я благодарен, что они помогли мне с этим», – рассказал он ESPN.

«ПСЖ» победил «Дортмунд» на пустом «Парк де Пренс» со счетом 2:0 и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

За 90 минут матча Эрлинг Холанн 20 раз коснулся мяча и ни разу не ударил в створ ворот.

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