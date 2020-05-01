Футбол
Лига чемпионов УЕФА

Холанн: «Подкол от игроков «ПСЖ»? Благодарен им за помощь в продвижении медитации»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Игроки «ПСЖ» против Эрлинга Холанна

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
3 минут назад

Скандинавский страйкер не держит зла на Неймара и компанию.

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн ответил на вопрос о том, задели ли его издевательства со стороны игроков «ПСЖ» после ответного матча Лиги чемпионов.

В парижском матче Ней отметил гол в стиле скандинава, а после финального свистка заставил всю команду скопировать его позу. Как выяснилось после, бразилец так отреагировал на пост в соцсетях Эрлинга, в котором тот якобы назвал Париж своим городом – оказалось, что бразилец повелся на фейк. Холанн не в обиде на звезду «Парижа» и его одноклубников, пусть Ней и продолжил акцию даже после матча.

Чемпионат Франции

ESPN: «ПСЖ» уверен в продлении контракта с Мбаппе

23/04/2020 В 05:48

«Напрягся ли я? Не особенно. Я думаю, что они очень помогли мне с продвижением медитации во всем мире и показали, что медитация важна. Так что я благодарен, что они помогли мне с этим», – рассказал он ESPN.

  • «ПСЖ» победил «Дортмунд» на пустом «Парк де Пренс» со счетом 2:0 и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
  • За 90 минут матча Эрлинг Холанн 20 раз коснулся мяча и ни разу не ударил в створ ворот.
Опрос
Ваше мнение о троллинге, устроенном Неймаром?
Отлично получилось!
Позор и детский сад

«Барса» нашла правило, как вернуть Неймара за 180 млн. Что это и почему так не делают «Реал» с «ПСЖ»

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат Франции

Diario Sport: «ПСЖ» попробует сохранить Неймара контрактом на 38 млн евро в год

19/04/2020 В 20:53
Чемпионат Франции

«Такой только у меня и Нельмара». Киркоров блеснул в пиджаке за 60 тысяч долларов

10 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЛига чемпионов УЕФАБоруссия ДортмундПари Сен-ЖерменБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалИзвержению Эйяфьядлайёкюдля – 10 лет. Оно затронуло «Ливерпуль», «Барселону» и шахматный ЧМ
Следующий материалСерроне хочет первым в истории MMA провести три боя за неделю