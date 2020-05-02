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Де Брёйне намекнул на уход из «Сити», если бан от УЕФА останется в силе

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Кевин де Брёйне, «Манчестер Сити»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 2 минут

Пеп Гвардиола может лишиться лучшего игрока.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне признался, что, возможно, покинет клуб из-за отстранения от Лиги чемпионов.

«Клуб заверил нас, что подаст апелляцию в УЕФА. В клубе почти на 100% уверены, что правда на нашей стороне. Я доверяю своей команде. Как только заявление будет сделано, я рассмотрю все [варианты].

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Два года без Лиги чемпионов – это было бы долго. Один год без ЛЧ – такой вариант я мог бы рассмотреть», – цитирует Де Брёйне Hln.be.

  • «Манчестер Сити» получил бан за махинации с финансовой отчетностью за 2012-й и 2016-й годы.
  • «Горожане» собираются оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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