Пеп Гвардиола может лишиться лучшего игрока.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне признался, что, возможно, покинет клуб из-за отстранения от Лиги чемпионов.

«Клуб заверил нас, что подаст апелляцию в УЕФА. В клубе почти на 100% уверены, что правда на нашей стороне. Я доверяю своей команде. Как только заявление будет сделано, я рассмотрю все [варианты].

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Два года без Лиги чемпионов – это было бы долго. Один год без ЛЧ – такой вариант я мог бы рассмотреть», – цитирует Де Брёйне Hln.be.

«Манчестер Сити» получил бан за махинации с финансовой отчетностью за 2012-й и 2016-й годы.

«Горожане» собираются оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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