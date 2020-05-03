Лерой Сане («Манчестер Сити»), «Ливерпуль»
Фото: Getty Images
В топ-50 рейтинга не нашлось места для российских клубов.
Авторитетный сайт Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов с самыми дорогими составами с учетом цен, изменившихся ввиду пандемии коронавируса.
Первое место в списке занял «Манчестер Сити», команда Пепа Гвардиолы – единственная, преодолевшая планку в миллиард евро. На втором месте расположился «Ливерпуль» (967 млн), на третьем – мадридский «Реал» (888,5 млн).
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- Российские клубы не вошли в топ-50 рейтинга.
- В рейтинг попали 16 команд английской Премьер-лиги.
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