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Transfermarkt обновил цены на игроков и назвал самый дорогой клуб мира

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Лерой Сане («Манчестер Сити»), «Ливерпуль»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 2 минут

В топ-50 рейтинга не нашлось места для российских клубов.

Авторитетный сайт Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов с самыми дорогими составами с учетом цен, изменившихся ввиду пандемии коронавируса.

Первое место в списке занял «Манчестер Сити», команда Пепа Гвардиолы – единственная, преодолевшая планку в миллиард евро. На втором месте расположился «Ливерпуль» (967 млн), на третьем – мадридский «Реал» (888,5 млн).

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  • Российские клубы не вошли в топ-50 рейтинга.
  • В рейтинг попали 16 команд английской Премьер-лиги.

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