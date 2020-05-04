Футбол
Лига чемпионов УЕФА

France Football назвал гол Зидана «Байеру» лучшим в истории Лиги Чемпионов

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Зинедин Зидан

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

Мяч Роналду «Ювентусу» – только третий.

Журнал France Football назвал гол Зинедина Зидана в ворота «Байера» в финале Лиги чемпионов-2001/02 лучшим мячом в истории соревнования.

«Реал» тогда победил со счетом 2:1, а Зизу забил победный мяч на 45 минуте – после навеса Роберто Карлоса француз в касание пробил слета левой ногой точно в верхний угол ворот.

Чемпионат Испании. 2-й дивизион

Люка Зидан отказался выступать за сборную Франции и выбрал Алжир

24/04/2020 В 16:38

На втором месте – гол экс-полузащитника «Фиорентины» Мауро Брессана в ворота «Барселоны» в 1999 году.

Гол Криштиану Роналду «Ювентусу» в падении через себя только на третьей строчке.

  • France Football является учредителем премии «Золотой мяч» – приза лучшему игроку мира.
  • Действующий обладатель награды – Лионель Месси.

Родители Зидана – родственники, но это нормально. И не только в Алжире

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат Испании

le10sport: Зидан может уйти в «Ювентус»

19/04/2020 В 14:13
Чемпионат Италии

Роналду подарил маме Mercedes за 100 тыс евро

ЧАС НАЗАД
По теме
ФутболЛига чемпионов УЕФАРеал МадридБайерБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалTransfermarkt обновил цены на игроков и назвал самый дорогой клуб мира
Следующий материал«МЮ» отчитает Рохо – он курил и играл в карты во время карантина