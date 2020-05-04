Зинедин Зидан
Фото: Getty Images
Мяч Роналду «Ювентусу» – только третий.
Журнал France Football назвал гол Зинедина Зидана в ворота «Байера» в финале Лиги чемпионов-2001/02 лучшим мячом в истории соревнования.
«Реал» тогда победил со счетом 2:1, а Зизу забил победный мяч на 45 минуте – после навеса Роберто Карлоса француз в касание пробил слета левой ногой точно в верхний угол ворот.
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На втором месте – гол экс-полузащитника «Фиорентины» Мауро Брессана в ворота «Барселоны» в 1999 году.
Гол Криштиану Роналду «Ювентусу» в падении через себя только на третьей строчке.
- France Football является учредителем премии «Золотой мяч» – приза лучшему игроку мира.
- Действующий обладатель награды – Лионель Месси.
Родители Зидана – родственники, но это нормально. И не только в Алжире
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