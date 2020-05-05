Немецкий голкипер не смог отбить дальний удар и подарил гол «Челси».

Бывший вратарь «Арсенала» Йенс Леманн вспомнил сезон «Непобедимых».

Тогда «канониры» выиграли чемпионат без единого поражения, но за 5 дней вылетели из Кубка Англии и Лиги чемпионов. В четвертьфинале еврокубка команда играла с «Челси» – в первом матче была ничья 1:1, ответная встреча на поле «Арсенала» завершилась победой «синих» со счетом 2:1.

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«Я никогда не понимал этого, с большими командами это все еще случается – график Премьер-лиги, по которому вы должны выступать в конце сезона. За 10 дней нам нужно было играть против топовых команд. Ни одна команда, какой бы хорошей она ни была, не может выступать каждые два или три дня на таком высоком уровне. Это было нашей слабостью против «Челси».

Я помню, что допустил ошибку, потому что мы играли совершенно новым мячом Nike – он так крутился, что я не мог его отбить. Я не мог поймать его. Фрэнк Лэмпард сравнял, а затем в концовке мы внезапно так устали, что не смогли защитить ничью», – цитирует немца Metro со ссылкой на beIN Sports.

В те годы в ЛЧ мячи от adidas были обязательны только в финале.

Победителем той «Лиги чемпионов» стал «Порту».

Леманн выступал за «Арсенал» с 2003 по 2008 годы и вернулся на пару месяцев в 2011-м.

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